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Türkiye
DHA 19.10.2023 14:06

Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilogram uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de durdurulan otobüste M.K.'ye ait valizde, 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli yolcu, gözaltına alındı.

Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotograf: DHA]

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda narkotik polisi, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir kişinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilogram uyuşturucu çıktı

Uygulama noktasında, otobüs durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek 'Poyraz' ile araç bagajında ve içerisinde arama yapıldı. Şüpheli M.K.'ya ait valize 'Poyraz' tepki verdi.

İncelemede, 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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