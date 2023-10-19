Otobüsteki yolcunun valizinden 12 kilogram uyuşturucu çıktı

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda narkotik polisi, yolcu otobüsü ile seyahat eden bir kişinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi sonrası harekete geçti.

Uygulama noktasında, otobüs durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek 'Poyraz' ile araç bagajında ve içerisinde arama yapıldı. Şüpheli M.K.'ya ait valize 'Poyraz' tepki verdi.

İncelemede, 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.