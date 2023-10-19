Mali'den Haluk Bayraktar'a "Ulusal Nişan"

Haluk Bayraktar; Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar ekibinden 2 kişi ile Afrika ülkesi Mali'ye yaptıkları katkı ve hizmetlerden dolayı Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından "Mali Ulusal Nişanı" ile ödüllendirilmelerine ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, açıklamasında, "Mali Devlet Başkanı Sayın Assimi Goita tarafından Baykar Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, ben ve ekip arkadaşlarımız Mali Ulusal Nişanı ile taltif edildik. Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlenmesi adına bu anlamlı nişana layık görülmekten onur duyduk." ifadelerine yer verdi.

Baykar ekibi daha önce de farklı ülkelerden ödüller aldı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar ekibinden 2 kişi, Afrika ülkesi Mali'ye yaptıkları katkı ve hizmetlerden dolayı Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından "Mali Ulusal Nişanı" ile ödüllendirilmiş; ekibe ödülleri, Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan törenle Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından takdim edilmişti.

Ülkenin en yüksek nişanı olan "Mali Ulusal Nişanı", ülkenin 1960'ta Fransız sömürgeciliğinden kurtulmasının ardından ülkeye önemli katkı sağlayan isimlere verilmeye başlandı. "Mali Ulusal Nişanı", şimdiye kadar ülkeye katkı sağlayan isimlerin yanı sıra dostluk göstergesi olarak yabancı devlet başkanlarına da verildi.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, daha önce Ukrayna, Azerbaycan ve Burkina Faso'da çeşitli madalyalarla ödüllendirilmişti. Selçuk ve Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından devletlerarası işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli kişisel değerler, devlet egemenliğinin desteklenmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne katkılar sunmaları nedeniyle Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve merhum Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı" ile taltif edilmişti.