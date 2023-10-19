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Türkiye
DHA 19.10.2023 13:10

Çilingir çağırıp yaptırdığı kopya anahtarla komşusunun otomobilini çaldı

Adana’da bir kadın, anahtarı arabanın içinde unuttuğunu söyleyerek, çağırdığı çilingirle komşusuna ait aracın anahtarını kopyalattı. Daha sonra arabayı çaldı. Akaryakıt istasyonunda yakalanan kadın tutuklandı.

Çilingir çağırıp yaptırdığı kopya anahtarla komşusunun otomobilini çaldı
[Fotograf: DHA]

Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 Ekim'de Mahmut Kürşat E., evinin bulunduğu apartmanın otoparkına bıraktığı otomobilinin çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak otoparka gelen çilingirin otomobili çalıştırdıktan sonra bir kadının araca binip buradan ayrıldığını tespit etti.

Geniş kapsamlı araştırma yapan ekipler, ulaştıkları çilingirin otomobilin sahibi olduğunu ve kontak anahtarını kaybettiğini öne süren Gülşen G.'nin talebi üzerine yedek anahtar çıkardığını belirledi.

Çalınan aracın Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınında park halinde olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için bölgeye giderek beklemeye başladı.

Otomobilin sahibi Mahmut Kürşat E'nin komşusu olduğu öğrenilen şüpheli Gülşen G., araca bindiği sırada ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

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