Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.10.2023 14:56

Kimyasal patlamanın olduğu binadaki koku ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 Ekim’de kimyasal patlamanın meydana geldiği binanın yanında yer alan apartmanın giderlerinden duman ve koku gelmesi üzerine ekipler alarma geçti.

Kimyasal patlamanın olduğu binadaki koku ekipleri harekete geçirdi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı bir binanın 2’nci katında 4 Ekim’de patlama oldu.

Patlama sonrası 43 kişi evlerinden tahliye edilirken, birçok kişi de sızan zehirli gazdan etkilendi. Binadan tahliye edilenler daha sonra gaz seviyesinin düşmesiyle evlerine girdi.

Olayın yaşandığı binanın yanında bulunan başka bir binada oturanlar, apartmanlarının gider borularından duman ve koku gelmesi üzerine, benzer bir durum yaşanacağı endişesiyle itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kimyasal Maddelerle Mücadele ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetlerle apartmana girip inceleme yaptı. Binadakiler de tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.

Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeli seviyede kimyasal maddeye rastlanmadı. Rögarlarda biriken yağmur suyunun daha önce patlamaya sebep olan kimyasallarla etkileşime geçip anlık bir duman çıkışı olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerin ardından vatandaşların evlerine girişine izin verildi. Ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı. 

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Van'da kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
İsrail ordusu: Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 203 İsrailli olduğunu tespit ettik
15:30
İsrail'in Gazze saldırısında son durum
15:31
Adana'da tespih ve doğal taş fuarı kapılarını açtı
15:28
İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü
15:28
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Mısır'a: Refah Sınır Kapısı açılsın
15:23
Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yakıt sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yakıt sıkıntısı
FOTO FOKUS
Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı
Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ