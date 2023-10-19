Pençe Kilit şehidi Alican Güneş'e son görev

Askeri uçakla Kahramanmaraş’a getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Alican Güneş’in cenazesi ilk olarak Pirireis Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü, burada dua edilip helallik alınmasının ardından Abdülhamid Han Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından taşınırken Ali Güneş, oğlunun tabutunun musalla taşına konulmasının ardından fotoğrafına bakarak dua etti. Alican Güneş’in naaşı, cenaze nakil aracına konularak götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.