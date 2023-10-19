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Türkiye
AA 19.10.2023 17:02

Pençe Kilit şehidi Alican Güneş'e son görev

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, memleketi Kahramanmaraş’ta düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Kilit şehidi Alican Güneş'e son görev
[Fotograf: AA]

Askeri uçakla Kahramanmaraş’a getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Alican Güneş’in cenazesi ilk olarak Pirireis Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü, burada dua edilip helallik alınmasının ardından Abdülhamid Han Camisi’ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe Kilit şehidi Alican Güneş'e son görev

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından taşınırken Ali Güneş, oğlunun tabutunun musalla taşına konulmasının ardından fotoğrafına bakarak dua etti. Alican Güneş’in naaşı, cenaze nakil aracına konularak götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Kahramanmaraş
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