Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan gönüllü öğretmenler, kurdukları çadır sınıflarda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere eğitim desteği veriyor.

Depremlerin ardından ilçede yaşayan eğitimciler bir araya gelerek "Hatay Depremzede Gönüllü Öğretmenler Dayanışması" adlı grup oluşturdu.

Kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ilçe merkezinde 4 çadır sınıf oluşturan gönüllüler, 240 genci LGS sınavı ve YKS'ye hazırlıyor.

"Toplam da 55 hocamız var"

Grubun kurucularından İngilizce öğretmeni Ahmet Miçooğulları, "Öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle 8 ve 12'inci sınıflara hitap ediyoruz. Aktif olarak 24 öğretmenimiz var, çevrim içi ders verenlerle 55 hocamız var" dedi.

Öğrenci ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Miçooğulları, ekibin, işini ve memleketini seven eğitimcilerden oluştuğunu anlattı:

"İlk günden beri hiçbir yere gitmedik ve hep burada kaldık. Gençlerin yüreğine dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Böyle imkansızlıklar arasında imkan yaratmak ve onları güzel okullara gönderebilmek bizleri daha çok onurlandıracaktır."

"Faydamız eğitim alanında olsun"

Öğrencilerin mağdur olmaması için sahaya çıktıklarını söyleyen Durğun, "Sınava çok az bir zaman kaldı. Deprem, öğrencilerimizi psikolojik olarak olumsuz etkiledi. 'Öğrencilere nasıl yardım edebiliriz' diye düşündük. İşimiz eğitim, öğrencilerimizi toplayalım faydamız eğitim alanında olsun' dedik ve bu çalışmayı yaptık" diye konuştu.

"Nereye gidersem gideyim burayı asla unutamayacağım"

YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Ritinya Tekbaş, gönüllü öğretmenlere ve yardım gönderenlere teşekkürlerini iletti.

Depremin kendilerini psikolojik olarak etkilediğini dile getiren Tekbaş, "Zor koşullarda ders görüyoruz. Çadırlarda çok kişi kaldığımız için ders çalışma ortamımız bulunmuyor. Burada hazırlanıp üniversiteye gitmenin benim için ayrı bir yeri olacak her zaman. Nereye gidersem gideyim burayı asla unutamayacağım, unutmak da istemiyorum" dedi.