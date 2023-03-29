Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bir yerde tehlikeli köpek gezdirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Hızla olay yerine ulaşan ekipler, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'nde ağızlıksız olarak köpek gezdiren şahsı durdurdu.

Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde köpeğin kayıtlı olduğu ve American Staffourtshire cinsi olduğu tespit edildi. Köpek sahibine, tehlikeli köpek gezdirme suçundan 33 bin 399 lira idari yaptırım uygulandı.

Çalıntı şikayetinde bulundu, 66 bin 798 lira ceza yedi

Başka olayda ise, bir şahıs, pitbull cinsi 2 köpeğinin çalındığını belirterek polis merkezinde şikayette bulundu. Şikayet üzerine konuyu inceleyen ekipler, kısa süre içerisinde bahse konu köpeklerin yerini tespit etti.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte köpeklerin bulunduğu adrese intikal etti.

Görevlilerin incelemesiyle 2 adet köpeğin yasaklı ırklardan olan Pitbull Terrier cinsi olduğu ve kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bahse konu 2 yasaklı ırk köpeğe Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri el koyarak Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Köpek sahibine 66 bin 798 TL idari yaptırım uygulandı.