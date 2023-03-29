Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de servis midibüsü devrildi: 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak'ta seyreden Y.T. yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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