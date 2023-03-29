Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak'ta seyreden Y.T. yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.