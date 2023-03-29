6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle yıkımların meydana geldiği 11 kentten biri olan Adana'da 13 bina yerle bir oldu.

Kent içi göçün yaşandığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde nüfus yoğunluğu artarken, depremin ardından ekipler de hasar tespitine yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

17 bin 515 çadır kuruldu

Depremin ilk günlerinde kentte İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde 17 bin 515 çadır kuruldu.

Bu çadırlarda barınma ihtiyacını karşılayan Adanalılar ve çevre kentlerden gelen depremzedelerin, hasar tespitlerinin yapılmasının ardından büyük bir bölümü evlerine geçti. Evleri 'orta' ve 'ağır' hasarlı tespit edilen depremzedeler ise yurtlara yerleştirildi.

2 bin 400 konteyner kurulacak

Depremlerde ağır ve orta hasar gören binaların yıkılacağı Adana'da Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde konteyner kurulumuna başlandı. Kent genelinde 4 bölgeye kurulacak toplam 2 bin 400 konteynerlik yaşam alanı tamamlandıkça depremzedeler peyderpey yerleştirilecek.

