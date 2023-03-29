İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'da kentsel dönüşüm hızlandı. Yaklaşık 750 bin nüfusa sahip olan ilçede, yüzde 28 civarında bina yenilenirken, yüzde 72 oranında da 1999 depreminden önce yapılmış bina bulunuyor.

4 bin 500 yapı kentsel dönüşüme girecek

İlçedeki toplam 4 bin 500 yapı, 1 yıl içerisinde kentsel dönüşüme girecek.

2 bin 100 yapının sadece sitelerdeki konut ve iş yerleri olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Müstakil apartmanlardaki dönüşümü de üzerine katarsak toplamda 3 bin yapılık bir yıkılmış veya yıkılmak üzere olan, yani yıkım kararı çıkmış olan yapı söz konusu. İnşallah TOKİ eliyle Bağcılar'da 1515 yapıyı da o şekilde dönüştürmüş olacağız. Toplamda 1 yıl içerisinde dönüşüm noktasında attığımız yaklaşık 4 bin 500 civarında yapı olmuş olacak" dedi.

"Ya ödeme yapılması ya da metrekareden feragat gerekiyor"

Dönüşüme engel olan en büyük etken ise bazı vatandaşların metrekare hesaplaması. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Daireme daire isterim, para da vermem, bir metrekare dahi taviz vermem gibi şeyleri duyuyoruz. Maalesef bu bizleri üzen bir durum. Mutlaka burada vatandaş tarafında da ya ödeme yapılması ya da daire metrekarelerinden bir feragat gerekiyor" diye konuştu.

Dönüşümün en büyük destekçisi kadınlar

Kahramanmaraş merkezli depremler vatandaşların kentsel dönüşüme bakışını da değiştirdi.

Bu dönüşümün en büyük destekçisi kadınlar.

Mobil uygulama hayata geçirildi

Bağcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm için mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamada ev sahibi dönüşümün nasıl yapılacağını görüyor. Uygulama sayesinde şimdiden 3 bin kişi dönüşüm talebinde bulundu.

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı