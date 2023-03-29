Depremde ağır hasar gören 2 katlı binanın yıkımı için sabah saatlerinde ekipler bölgeye gitti.

Ekskavatör operatörü, binanın üst katındaki iş yerinden ısıtıcı, vantilatör ve otomobil lastiklerinin de aralarında bulunduğu bazı eşyaları dışarı çıkardı.

Operatör daha sonra binayı yıkmaya başladı. Bu sırada çatıda, iş yeri sahibine ait olduğu sanılan güvercinlerin kümesi de yıkıldı.

Kümesin yıkılmasıyla birlikte içindeki güvercinler uçarak son anda kurtuldu. Farklı cinsteki güvercinlerin bileklerinde künyelerinin bulunduğu görüldü.

Yıkım ekibi, tepkiler üzerine çatıdaki kümeste güvercinlerin yaşadığını bilmediklerini söyledi.