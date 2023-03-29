Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu, tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Son Haberler
- 11:39
- 11:33
- 11:28
- 11:21
- 11:20
Sıradaki Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz