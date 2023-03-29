Sinop’ta Ramazan ayı nedeniyle bir hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve yüzlerini güldürmek için örnek bir davranışa imza atarak ‘askıda pide’ uygulaması başlattı.

Osmanlı geleneği olan uygulamayı gören vatandaşlar, ismini gizleyen hayırsevere teşekkür etti.

"Her yere örnek olsun dedik"

Başlatılan bağış kampanyasını anlatan Fırıncı Orhan Özdoğru şöyle konuştu:

“Vatandaşın birinin gönlünden doğmuş, 'böyle bir şey yapalım' dedi, tamam kardeşim dedik, her yere örnek olsun dedik başlattık. Bütün fırınlarda da inşallah bunu uygularlar. Yetmediği yerde biz ilave yapacağız, askıdakiler bittikçe asıyoruz ilave ediyoruz” diye konuştu.

"Diğer fırınlardan da bekliyoruz"

İftar için fırından ekmek almaya gelen vatandaşlar ise “Çok düşünceli ve geçmişimize yakışan bir davranış, Allah razı olsun. Diğer fırınlardan da bekliyoruz ve bağışı yapan kişiye herkes adına teşekkür ederiz” dedi.