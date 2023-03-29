Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
[Fotograf: İHA]
Uşak'ta fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı.
Sivaslı istikametinden kent merkezine doğru seyreden D.A'nın kullandığı minibüs, Cezaevi Kavşağı'nda refüjdeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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