11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğal gaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine yapılan çalışma ile doğal gaz verilmişti. Son olarak Çatalzeytin ilçesinde de doğal gaz çalışmaları başlatıldı.

Alt yapının hazırlanması için ilçeye doğal gaz boruları getirildi. Nisan ayında başlayacak çalışmaların yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

Doğal gaz altyapı borularının ilçeye gelmesi ise vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar bir an önce doğal gaza kavuşmayı beklediklerini söyledi.

Öte yandan, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerine ise geçen yıl doğal gaz verilmişti.