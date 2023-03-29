Şişli'de yaşayan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Hüsnegül Demirci, 8 Mart tarihinde sosyal medyada, 'Evde Paketleme Acentesi' adı altında; evde sabun ambalajlama ve kutulama işi ilanını gördü.

Demirci, ilan videosunu izleyince ek gelir olarak evde paketleme işi için hesapla iletişime geçti. Dolandırıcılar, Hüsnegül Demirci'ye ayda 7 bin 500 lira kazanacağını söyledi. İşi kabul ettiğini söyleyince dolandırıcılar Demirci'den 350 lira kaparo parası istedi. Parayı gönderen Hüsnegül Demirci ile kısa süre sonra dolandırıcılar tekrar iletişime geçerek kargo parası, sigorta parası gibi bahanelerle tekrar para talep etti.

Bunun üzerine Hüsnegül Demirci, kendisine verilen banka hesabına 17 Mart tarihinde 5 parça halinde toplamda 52 bin lira gönderdi. Dolandırıcıların tekrar para talep etmesinin ardından Demirci, parasının olmadığını söyledi. Kısa süre sonra ise dolandırıcılar Hüsnegül Demirci'yi telefondan engelledi. Dolandırıldığını anlayan Demirci savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"Sürekli para istemeye devam ettiler"

Dolandırıcıların ikna edici şekilde konuştuğunu aktaran Demirci, şunları söyledi:

"Sosyal medya hesabımda gezinirken reklam videosunda evde paketleme yapıldığını gördüm. Hesapla iletişime geçtim. İlk başta 350 lira kapora istediler. Bana verilen banka hesabına parayı gönderdim. Sonrasında yüklü miktarda kargo göndereceklerini söyleyerek tekrar teminat adı altında para istediler. Kargo bana gelmeden ben, 1300 lira gönderdim. Onlar Rize'de olduklarını söyleyerek tekrar 5 bin liraya yakın kargo ücreti istediler.

Ben bir tuhaflık olduğunu anladım. Neden bu şekilde para istediklerini sordum. Bana geri iade edeceklerini söylediler. Güven sağlamak için e-Devlet'te bilgilerinin olduğunu belirttiler. Ben de adres ve kimlik bilgilerini istedim. E-Devlet sisteminden kontrol ettiğimde, onların tanıttığı yer Maliye Bakanlığı onaylı olarak görünüyor.

İşlemleri çok hızlı şekilde yaptırmaya çalışıyorlar. Sürekli para istemeye devam ettiler. 18 bin lira istediler, onu da gönderdim ama gelmediğini söylediler. Ben bankayı aradım, paranın gittiğini öğrendim. Onlara da gittiğini söyledim ama ısrarla paranın gelmediğini söylüyorlar. Cuma günü olduğu için ben de tekrar bankayla uğraşmamak için 18 bin daha gönderdim."

"Beni tehdit ederek yine para istediler"

Demirci, dolandırıcıların paranın gelmediğini söylemesi üzerine şüphelenerek işlemi iptal ettirmek istedi ancak para transfer edildiği için başarılı olamadı.

Telefonda konuştuğu kişinin mağdur edilmeyeceğini, gecikme olmaması için parayı tekrar istediklerini söylediğini anlatan Demirci, şöyle devam etti:

"10 bin lira daha istediler, benim moralim daha çok bozuldu ama geri göndereceklerine inanarak 10 bin lira daha gönderdim. Ben hala paramın iade edileceğini beklerken beni tehdit ederek yine para istediler. Vergi borcu çıkaracaklarını, mahkemelerde dolanacağımı, parayı göndermeye mecbur olduğumu söylediler. Para isteyince telefondaki kişi, başka paramın olmadığını, gönderdiğim paraları da kredi çekerek gönderdiğimi söyledim. Bende başka para olmadığını anlayınca cevap vermemeye başladılar artık. Ben bir süre daha bekledim paramın iade edilmesini ama edilmedi. Pazar günü savcılığa giderek ifade verip şikayetçi oldum. Pazartesi günü de beni engellediklerini görünce dolandırıldığımı anladım ve kabullenmeye çalıştım. Bu kişilerin bulunmasını istiyorum, ben mağdur oldum başkaları olmasın."