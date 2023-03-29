Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bölgede dün etkili olan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.
Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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