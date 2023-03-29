Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.

Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş, Mehmet Kamil Güner ve İsmail Arslan olarak açıklandı.

Çevre hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumu ciddiyetini koruyor.