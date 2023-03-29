Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'daki hastane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu
24 Mart'ta İstanbul'daki bir hastanenin ameliyathane bölümünde yangın çıktı. 4 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.
Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.
Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş, Mehmet Kamil Güner ve İsmail Arslan olarak açıklandı.
Çevre hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
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