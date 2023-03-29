Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına 60 ve 50 kilo ağırlıklarında 2 dev Fener Balığı takıldı. Dev Fener Balıkları, Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi.

Önceki gün Silivri açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına 50 ve 60 kilogram ağırlığında 2 fener balığı takıldı.

Ağırlığı en fazla 32 kilogram olarak bilinen balıklar, balıkçıları da şaşırttı.

Dev fener balıkları Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi. 3 gün boyunca sergilenecek olan balıkların iskeletinin, mumyalanarak müzede sergileneceği öğrenildi.

"Silivri açıklarında İstavrit sürüsü içinden yakalandı"

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, "Canavara benziyor ama değil. Sevimsiz görüntüsü var ama çok da sevimli. Silivri açıklarında İstavrit sürüsü içinden yakalandı. Her zaman gözüküyor ama bu kadar büyük gözükmüyordu. İkisi bir arada denk geldi çok güzel oldu" dedi.