İçme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile Bağlar Mahallesi’nin bir kısmı su altında kaldı.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarının sular altında kaldığını gören vatandaşlar, zor durumda kaldı.

Aynı zamanda bazı evler ile bodrumları su basmasına neden oldu.

İhbar alan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, patlayan boruyu onarmak için çalışmalara başladı.