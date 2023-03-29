Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Patlayan boru mahalleyi sular altında bıraktı
Mersin’in Tarsus ilçesinde içme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile mahalle sular altında kalırken evleri su bastı.
İçme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile Bağlar Mahallesi’nin bir kısmı su altında kaldı.
Sabahın erken saatlerinde sokaklarının sular altında kaldığını gören vatandaşlar, zor durumda kaldı.
Aynı zamanda bazı evler ile bodrumları su basmasına neden oldu.
İhbar alan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, patlayan boruyu onarmak için çalışmalara başladı.
Etiketler: Mersin
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