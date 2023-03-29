Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayınladığı hava tahmin raporunda, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin genellikle kar yağışlı olacağı ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının gün içinde hissedilir derecede 10 ila 15 derece arasında düşmesi beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı sebebiyle buzlanma, tipi ve zirai don görüleceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.