Depremlerden etkilenen illerde, çocukların deprem nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak üzere harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK desteğiyle Ekinözü ilçesindeki Abdürrahim Karakoç İlkokulu bahçesine etkinlik çadırları kurarak bilim şenliği düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bilim şenliğinde çadırlara stant ve atölyeler kurulduğunu söyledi.

"Uzay atölyesiyle gezegenlerin dünyasına yolculuk yapıyor"

"Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar Kahramanmaraş" adı verilen etkinlikte okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 25 kişilik ekibin görev yaptığını dile getiren Uzantı şunları söyledi.

"Çocuklar, uzay atölyesiyle gezegenlerin dünyasına yolculuk yapıyor, planetaryumda eğlenceli vakit geçiriyor. 3D tasarım atölyesinde hayal güçlerini ve üç boyutlu düşünme becerilerini ortaya çıkarıyor. Mancınık yaparak STEAM çalışmalarında bulunuyor. Masal etkinlikleriyle psikososyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Biyoplastik yapımı ile çevre bilinci oluşturup deney süreçlerini gerçekleştirerek küçük birer bilim adamı oluyorlar."