Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da 5 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da yaklaşık 5 milyon TL değerinde 3,6 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Keçiören ilçesinde bir kamyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde araçta yapılan aramada çok sayıda kolinin içerisinde paketler halinde 3 ton 600 kilogram tütün ele geçirildi.
Piyasa değeri 5 milyon lira olan tütünün bandrol kontrollerinde, paketlerin üzerine geçersiz ve daha önce kullanılmış bandroller yapıştırıldığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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