Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Arnavutköy'de servis minibüsüyle çarpıştıktan sonra emniyet şeridinde park halindeki aracın altına giren motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde emniyet şeridinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü K.E., bir aracın arıza nedeniyle park halinde beklediğini görünce yola girmeye çalıştı.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen servis minibüsüyle çarpışan motosiklet, yerde sürüklenerek emniyet şeridinde bekleyen park halindeki aracın altına girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği K.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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