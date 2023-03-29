Aydın'ın kırsal kesimleri ile Kuşadası'ndaki Milli Parktan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline kadar olan bölgede doğal ortamda yetişen endemik türleri koparmanın cezasının 244 bin 315 lira olduğu bildirildi.

Endemik türler için seferberlik

Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yerel yönetimler ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri endemik bitki türlerine sahip çıkmak için hem koruma hem bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı.

"İş birliği ile toplum bilinçlendirilmeli"

Bu türlerle birlikte doğal yaşam alanlarının, doğal zenginliklerin korunması ve geleceğe taşınması için herkese görev düştüğünü söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü şöyle konuştu:

"Tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik bir çiçeğe zarar vermenin cezası 245 bin liradır. Bu bitkilere zarar verecek kişilerin bunu mutlaka bilmesi gerekir.Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma Çevre ekipleri, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği yapması, endemik bitkilerin tanıtılması konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekir"