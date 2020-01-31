Herkes susuyor, görev onlara düşüyor. Hassas burunlu arama köpekleri başta deprem olmak üzere birçok afet durumunda hemen devreye giriyor.

Kuzey ve Zed de Elazığ Sivrice'deki deprem sonrası İstanbul'dan gönderildi.

Canlı arama köpeği eğitmeni Ceyhun Ersöz, enkazda 2 köpeğin çalıştığını söyleyerek, "Önce birisi çalışır onun tepki verdiği yerlere hiç görmeden aslında diğer köpekle çalışmaya başlarız. Aynı noktalara tepki verdiklerinde ekipleri oraya yönlendiririz" dedi.

"Bizim köpeklerimiz havlayarak işaret veriyor"

Arama köpekleri 2 yıllık sıkı eğitimden geçiyor. Eğitimin sonunda eğitmenle birlikte Köpekli Arama Timleri Yeterlilik Sınavı'na giriyorlar.

Olası afetlere karşı hazırlıklı olmak için tatbikat olmazsa olmazlardan. Her köpeğin karakteri ise birbirinden farklı. Bir hareketleri ile enkaz altındaki kişiyi bulup hayat kurtarıyorlar.

Eğitmen Haydar Başpınar ise şunları söylüyor:

"Bizim köpeklerimiz havlayarak işaret veriyor. Biz tabii onu anlıyoruz. Vücut hareketleri de önemli bizim için. Devamlı kontrol etmek zorundayız."

22 arama kurtarma köpeği deprem bölgesine gönderildi

Zamana karşı yarışta önemli rol oynayan köpekler erişilemeyen bölgelere girebiliyor.

Köpekli arama ekibinin amiri Tamer Ünal, "Bir kat kaldırılıyor hemen tekrar köpekleri sokuyoruz ki enkaz bitene kadar her aşamada mutlaka köpekleri değerlendiriyoruz. Enkazın içine aramaya sokuyoruz" dedi.

Elazığ'daki deprem sonrası bölgeye 22 arama kurtarma köpeği sevk edildi. Hepsi de, Kuzey ve Zed gibi görevlerini başarıyla tamamladı.