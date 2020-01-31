CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitti. Elazığ'da ilk adresi Sivrice Belediyesi'ydi. Burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bizi mutlu eden görüşü kimliği yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların 82 milyonun hep birlikte bu sorunun çözmek acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir gönlümüz bir. Yıkılan binalar da kısa sürede umarım tamir edilir ya da yerlerine yenileri yapılır. Başka bölgelere de gideceğiz orada da vatandaşları dinlemeye çalışacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyareti ile ilgili açıklama yaparken bir de artçı sarsıntı yaşandı.

CHP lideri, en çok can kaybının yaşandığı yerlerden biri olan Mustafa Paşa mahallesini de ziyaret etti. Enkaz bölgesinde yetkililerden bilgi aldı.