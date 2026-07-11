YEKA yarışmalarıyla 2 bin 400 megavatlık kapasite tahsis edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla yenilenebilir enerjide yeni yarışma dönemi resmen başlıyor.

Bu kapsamda, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı toplam 21 yarışma ile ilave 2 bin 400 megavatlık kapasite yatırımcıların ilgisine sunulacak. Başvurular 13 Ekim'de alınacak.

Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, elektriğin merkezinde yer aldığı yeni enerji mimarisinde güneş ve rüzgarın stratejik rol üstlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda 125 bin megavatı aşan elektrik kurulu gücümüzün 78 bin megavatını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Bugüne kadar 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışmaları yapıldı, bunun 3 bin 800 megavatı 2025'te gerçekleştirildi. Her yıl en az 2 bin megavatlık güneş ve rüzgar ihalesi yapmaya devam edeceğiz. Önemli bir potansiyele sahip olduğumuz güneş ve rüzgarda 2035 yılı için ortaya koyduğumuz 120 bin megavat hedefimize daha kısa sürede ulaşacağız. 2026 YEKA yarışmaları ile de yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 900 megavat kapasiteli 14 güneş, 1500 megavat kapasiteli 7 rüzgar enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız."

21 yarışma düzenlenecek

Yarışmalara, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler, ortak girişimler ve sermaye şirketi statüsündeki yabancı şirketler başvurabilecek.

Toplam 21 yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 avro/sent olacak. Taban fiyat ise güneş enerjisi santralleri (GES) için kilovatsaat başına 3,25 avro/sent, rüzgar enerjisi santralleri (RES) için ise kilovatsaat başına 3,50 avro/sent olarak belirlendi.

Tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması halinde, megavat başına katkı payı artırımı 10 bin avro başlangıç bedeliyle başlayacak.

GES'lerde üretilen elektrik, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 ay, RES'lerde ise 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek. Bu sürenin ardından hem GES'lerde hem de RES'lerde 20 yıllık elektrik enerjisi alım dönemi başlayacak.

2026 YEKA yarışmalarına ilişkin ihale şartnamesi ve sözleşme detayları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan yarışma ilanına göre YEKA GES 2026 kapsamında bağlantı kapasiteleri, Ankara-1'de 40 megavat, Ankara-2'de 30 megavat, Batman'da 25 megavat, Denizli'de 30 megavat, Konya'da 110 megavat, Malatya-1'de 55 megavat, Malatya-2'de 40 megavat, Mardin-1'de 30 megavat, Mardin-2'de 120 megavat, Diyarbakır'da 200 megavat, Elazığ'da 20 megavat, Kahramanmaraş-1'de 45 megavat, Kahramanmaraş-2'de 85 megavat ve Kahramanmaraş-3'te 50 megavat olarak belirlendi.

YEKA RES 2026 kapsamında ise bağlantı kapasiteleri Sivas'ta 320 megavat, Balıkesir-1'de 140 megavat, Balıkesir-2'de 235 megavat, Balıkesir-3'te 170 megavat, Balıkesir-4'te 140 megavat, Manisa'da 235 megavat ve Kütahya'da 260 megavat olacak.