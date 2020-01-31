Türkiye'de deprem riski altındaki bölgelerde bulunan hastanelerde, sismik izolasyon teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, binalardaki sarsıntıları azaltan tekniklerden biri. Böylelikle büyük depremlerde hasar riski de düşüyor.

Sismik İzolasyon Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Cüneyt Tüzün, "Deprem izolasyonlu bina her iki yönde hareket ederek deprem etkisini azaltan bir davranış gösterir. Bu hareket serbestliği ne kadar diye sorarsanız bunlar yaklaşık 40-50 santimetre civarındadır. Bu hareketi yapacak boşluk olursa izolasyon elemanı üzerinde sağ sol yaparak depremin etkisini yutmuş olur" dedi.

305 köprüde bu sistem var

Sismik izolasyon sadece binalarda değil, deprem anlarında büyük risk taşıyan noktalarda da bulunuyor. İstanbul'da bulunan tüm köprü ve viyadüklerde sismik izolasyon teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde deprem esnasında olabilecek hasar en aza indiriliyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul ve çevresinde 305 köprü ve viyadükte bu sistem uygulandı. Bunlardan 252'si İstanbul'da bulunuyor.

İzolatöre ek olarak, çelik mantolama, genleşme ve damper montajı gibi güçlendirme çalışmaları da yapıldı.

İstanbul'da 66 köprü ve viyadükte güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Yüksel Şimşek