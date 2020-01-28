Elazığ-Sivrice’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan binaların yanı sıra pek çok binada da hasar oluştu. Fethi Sekin Şehir Hastanesi ise bu yıkıcı depremi hasarsız atlattı. Hastane binasında kullanılan sismik izolasyon tekniği depremin yıkıcı etkisini bertaraf etti.

Sismik izolasyon tekniği kullanıldı

6,8’lik sarsıntı sonrası yüzlerce hastaya hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesinin depremi hasarsız atlatmasının en önemli nedeni, sismik izolasyon teknolojisi kullanılarak inşa edilmesi.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Calayır, “Bu izolasyon sistemleri üst yapının daha az etkilenmesini sağlamak üzerine düzenlenmiş sistemler. Üst yapının hasar görme ihtimali azalmış oluyor” diyor.

872 deprem izolatörü kullanıldı

2018’de hizmete giren hastane, dünyanın en büyük izolatörlü yapıları arasında bulunuyor. Hastanenin yapımında 872 deprem izolatörü kullanıldı. Böylece, deprem ameliyat sırasında dahi meydana gelse hastane kesintiye uğramadan hizmet vermeyi sürdürüyor.

Deprem riski altındaki bölgelerde bulunan hastaneler, artık bu yöntem kullanılarak inşa ediliyor. Türkiye’de 2013’te alınan bir kararla, 100’den fazla yataklı, birinci ve ikinci derece deprem riski bulunan bölgelerdeki bütün hastanelerin deprem yalıtımlı olarak tasarlanması zorunlu hale getirildi.

Deprem sınavlarını başarıyla geçti

Sismik izolasyon, yaklaşık 30 yıl önce geliştirilmiş bir teknoloji. Deprem sırasında binaların taşıyıcı sistemlerindeki hasarları minimum seviyeye indiriyor. En önemli özelliklerinden biri de binaların içindeki tesisat sistemine gelecek etkiyi azaltarak, fonksiyonlarının devam etmesini sağlaması.

Bu teknoloji dünyada ilk olarak Japonya, Yeni Zelanda ve ABD’de kullanıldı. Bugüne dek pek çok depremde başarısı test edildi. Sismik izolasyon teknolojisiyle inşa edilen binalarda, depremden sora hasar görmüş veya fonksiyonunu yerine getirememiş herhangi bir yapı kaydedilmedi. Buna Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremler de dahil.

Haber: Süleyman Yaşar, Mine Yagıcı Çiftci

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu