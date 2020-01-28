Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD, 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının, enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla tamamlandığı, son durumda, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısının 41’e yükseldiği vurgulandı.

Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 aracın görev yaptığı belirtilerek, "Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 12 bin 829 binadan 279’unun yıkıldığı, 3 bin 77’sinin ağır hasar aldığı, 214’ünün orta ve 4 bin 688’inin az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4 bin 521 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı." açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı konutlara onları alacağız

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıkılan yerlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız zemin etütlerini süratle yaptırmak suretiyle buralarda vatandaşlarımızı geçici çadırlardan da kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla inşallah kalıcı konutlarına onları alacağız ve kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında da tabii kendilerinin buralarda özellikle köy, daha doğrusu burası tabii Malatya Büyükşehir olduğu için köy yok, mahalleler var, buralarda da kendilerinin hayvanları var, onlarla ilgili ahırları var, bütün proje çalışmalarını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak ve ortak bir çalışmayla da inşallah bu yatırımlarımızı kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Çelik konstrüksiyon ev nedir?

Çelik konstrüksiyon ya da hafif çelik yapı sistemleri, galveniz paslanmaz saclar kullanılarak yapılan yapılardır. Çelik yapı sistemleri üreten bir firmada proje müdürü olarak görev yapan Halil Yektaş, “ Çelik konstrüksiyon evlerin birinci derece deprem bölgesine göre statik hesaplamaları yapılır. Galveniz paslanmaz saclar kullanılarak üretilen evler uzun ömürlüdür.” dedi.

Çelik konstrüksiyon evler ne kadar dayanıklı?

Çelik yapı sistemlerinin dayanıklı olduğunu vurgulayan Yektaş bu sistemlerin uzun ömürlü olarak tasarlandığını, çelik konstrüksiyon evlerin betonarme binalara göre depreme dayanıklı olduğunu vurguladı. Çelik konstrüksiyon evlerin ortalama olarak 75 ila 80 yıl kullanılabileceğini ifade eden Yektaş evlerin betonarme binalar gibi bakım gerektirmediğini söyledi. Yektaş “Betornarme binalar 30 yılın ardından deformasyona uğrar. Sonrasında ise bakım gerektirir. Betorname binalarda dış cephe izolasyonu da yapmanız gerekir. Çelik konstrüksiyon evler bakıma ihtiyaç duymaz. Kendiliğinden izolasyonludur. Yazın serin kışın sıcak olurlar.” Şeklinde konuştu.

Çelik konstrüksüyon evlerin kurulumu ne kadar sürer?

Yektaş hafif çelik yapı sistemlerinin kurulum süreleri ile ilgili şöyle konuştu:

“Yapının büyüklüğüne ve kat sayısına göre kurulum süreleri değişiklik gösterebiliyor. Ancak tek katlı evler için ortalama 25 gün dubleks evler için ise ortalama 45 gün sürebilir. Çelik konstrüksiyon evlerin yapımı betonarme binalar gibi uzun sürmüyor. 4 kişilik bir ekip tarafından kurulabiliyor. Evler vidalama yöntemi ile yapılıyor. Bu verdiğim sürelere elektrik su gibi tesisatların kurulumunun bitmesi de dahil. 25-45 gün arasında ev kullanıma hazır oluyor.”

Evlerin sökülebildiğini de söyleyen Yektaş ”Çelik konstrüksiyon evler sökülerek başka bir yere de taşınabiliyorlar.” dedi.

Hafif çelik yapı sistemi evlerin maliyeti ne kadar?

Halil Yektaş çelik konstrüksiyon evlerin maliyetleri ile ilgili, büyüklükleri, zemin betonu, yer kaplamaları, nakliyesi gibi etkenler hariç; metrekaresinin ortalama 1000 lira ila 1400 lira arasında değiştiğini ifade etti.

