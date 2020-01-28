Elazığ-Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar devam ediyor. Deprem sonrası Elazığ ve Malatya’daki binalar incelendi. Binaların hasar dereceleri belirlendi. Bazılarının acil olarak yıkılmasına karar verilirken, bazıları ise hafif hasarla depremi atlattı.

Elazığ’da sigortalı konut oranı yüzde 35

Ortaya çıkan acı tablo, zorunlu deprem sigortasının önemini bir kez daha gösterdi. Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) verilen bilgiye göre depremin ardından Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden 25 Ocak itibarıyla 750’yi aşkın ihbar geldi. Hasar tespit çalışmasına başlamak için ise hazırlıklar hızla sürüyor. DASK ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hasar tespiti yapacak.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) verilerine göre, Doğu Anadolu Fay Hattı’nda yer alan şehirlerden biri olan Elazığ’da 123 bin 310 konut bulunuyor. Bu konutların 42 bin 955’sinin sigortası mevcut. Oysa Elazığ 8 Mart 2010 günü de 6,0 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. 51 kişinin hayatını kaybettiği o depreme rağmen, zorunlu deprem sigortası oranı yüzde 35’te kaldı.

Malatya’daki konutların yüzde 38’i sigortalı

Deprem, Elazığ’ın ardından en çok Malatya’yı etkiledi. Malatya’da 165 bin 690 konut bulunuyor. Ancak bunların 62 bin 680’i, yani yüzde 38’si sigortalı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 777 bin 20 konut bulunuyor. Bölge genelinde zorunlu deprem sigortası oranı yüzde 40’larda. Elazığ ve Malatya, deprem riskine rağmen sigorta yaptırma oranının en düşük olduğu Doğu Anadolu kentleri arasında.

20 yıldır zorunlu

Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılıyor. 2000 yılından bu yana zorunlu olan DASK, depremin yol açtığı maddi zararları karşılamakla kalmıyor. Depremin ardından yaşanabilecek yangın, infilak ve tsunami gibi olaylardan kaynaklı zararlar da yine sigorta kapsamında bulunuyor. DASK’tan alınan son verilere göre Türkiye’deki 17 milyon 682 bin 80 konutun yaklaşık yüzde 54’ü sigortalı.

Haber: Mine Yagıcı Çiftci