Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. İki liderin, İdlib'de şiddetin sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları da kaydedildi.

Görüşmede, Libya’ya dış müdahalenin sona erdirilmesi ve ateşkesin sürdürülmesi konularının da ele alındığı belirtildi.



Trump'ın Türkiye ile Yunanistan’ın, Akdeniz’in doğusundaki anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemini dile getirdiği aktarıldı.