Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gambiya ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) tadilatını yaptığı Kembujae Madina Köy Camii ve Omar bin Khattab okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu yapıların Gambiya'nın geleceği için filiz vereceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Okulları’nın Gambiya’nın başkenti Banjul’daki okulunun resmi açılışını yaptı.

Erdoğan'a Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah-Barrow da eşlik etti.

Emine Erdoğan, Gambiyalı bir sanatçının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmettiği çalışmasını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.