Edirne’de dönerci dükkanı işleten Emrah Durmaz, yemek yedikten sonra ayrılan bir müşterisinin çantasını unuttuğunu fark edince durumu Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Dükkana gelen polis ekipleri çantada yaptıkları incelemede içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunduğunu belirledi.

Ardından çantanın sahibine ulaşan ekipler, Bulgaristan uyruklu çifte çantalarını yemek yedikleri dönercide unuttuklarını söyleyerek Edirne’ye gelmelerini istedi. Edirne’ye gelen Bulgaristan uyruklu çifte çantası polis gözetiminde işletme sahibi Durmaz tarafından teslim edildi.

Çantayı teslim edince Bulgaristan uyruklu çiftin boynuna sarıldığını söyleyen Durmaz, çiftin çok mutlu olduğunu da belirtti.

Öte yandan ailenin çantayla birlikte dönerci dükkanına girdiği ve içeriden de çantasız çıktığı güvenlik kameralarına yansıdı.