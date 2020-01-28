Fransa uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam ediliyor.
Bu kapsamda bugün 4 Fransa uyruklu terörist ülkesine sınır dışı edildi.
11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 200'e ulaştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı fransa son dakikaSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 12:47