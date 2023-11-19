Denizli'nin muhtelif mahallelerinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Pamukkale ilçesinin Gölemezli, Kavakbaşı ve Çeşmebaşı mahalleleri ile Sarayköy ilçesinin Uyanık, Ada ve Caber mahallelerinde 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.