Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.11.2023 11:45

Erzincan’da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 kişi yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri, 77 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi yakaladı.

Erzincan’da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Kasım'da çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 25 bin 384 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli ile yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 77 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşitli asayiş suçlarından 14 kişiyi gözaltına alan ekipler, 292 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

Uygulamalarda 466 iş yerini kontrol eden polisler, 8 tabanca, 2 kurusıkı, 2 kesici alet, 5 bin 734 paket kaçak sigara, 5 kaçak telefon, 8 gram esrar, 67 gram afyon sakızı, 42 sentetik ecza, 48 gram metamfetamin, 47 elektronik sigara ve 10 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Erzincan
Sıradaki Haber
İzmir'de 4 bin 854 sentetik hap ele geçirildi: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Çocukluk hayalini üniversitede mikrobiyal gübre üreterek gerçekleştirdi
12:01
İstanbul'da yağışlar barajlara can suyu oldu
11:52
İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü
11:48
Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un ünlü şapkası açık artırmayla satılacak
11:38
Mal varlığını bağışladığı Darülaceze evi oldu
11:27
SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti
Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı
Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı
FOTO FOKUS
Fırtına tekneleri devirdi
Fırtına tekneleri devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ