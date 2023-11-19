Erzincan’da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Kasım'da çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 25 bin 384 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli ile yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 77 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşitli asayiş suçlarından 14 kişiyi gözaltına alan ekipler, 292 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

Uygulamalarda 466 iş yerini kontrol eden polisler, 8 tabanca, 2 kurusıkı, 2 kesici alet, 5 bin 734 paket kaçak sigara, 5 kaçak telefon, 8 gram esrar, 67 gram afyon sakızı, 42 sentetik ecza, 48 gram metamfetamin, 47 elektronik sigara ve 10 kilo nargile tütünü ele geçirdi.