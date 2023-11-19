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Türkiye
AA 19.11.2023 12:25

Kocaeli'deki kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkisini sürdürürken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde trafik yoğunluğu oluştu.

Kocaeli'deki kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yollarda küreme çalışması başlattı.

Kar yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyol ekipleri, kar küreme çalışması yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

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