Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.11.2023 11:53

İstanbul'da yağışlar barajlara can suyu oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54'e çıktı.

İstanbul'da yağışlar barajlara can suyu oldu
[Fotograf: AA]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.

Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.

ETİKETLER
İstanbul İSKİ Barajlar
Sıradaki Haber
Erzincan’da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Çocukluk hayalini üniversitede mikrobiyal gübre üreterek gerçekleştirdi
11:52
İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü
11:51
Erzincan’da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 kişi yakalandı
11:48
Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un ünlü şapkası açık artırmayla satılacak
11:38
Mal varlığını bağışladığı Darülaceze evi oldu
11:27
SGK yapılandırılan borçlarının 25 milyar lirasını tahsil etti
Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı
Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı
FOTO FOKUS
Fırtına tekneleri devirdi
Fırtına tekneleri devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ