Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevleri üretilen fabrikada dün saat 12.30'da başlayan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalar, sabah saatlerinde tamamlandı.

Kimyasal maddelerin yüksek sıcaklıkla yanması nedeniyle sadece duvarları kalan binada soğutma ve temizlik çalışması devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangının neden çıktığı araştırılıyor

İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı bölgede hazır bekletiliyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Kale Mahallesi'nde dün kimya malzemeleri üretilen fabrikada çıkan yangına 11 tanker, 32 arazöz, 12 destek aracı ve yer ekipleriyle müdahale edilmiş, zaman zaman patlamalar da yaşanmıştı.