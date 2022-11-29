Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köye kuduz karantinası
[Fotograf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde ölen bir kedide kuduz virüsü tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.
Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.
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