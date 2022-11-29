TRT Haber, dün Göztepe-Altay maçı sırasında yaşanan olayların detaylarına ve ambulans şoförü A.G.'nin polisteki ilk sözlü ifadesine ulaşmıştı.

TRT Haber, bu kez de stada sokulan fişek ve patlayıcıları görüntüledi. TRT Haber Muhabiri Cihat Sönmez, patlayıcılarla ilgili bilgileri canlı yayında paylaştı.

İzmir’de tatil edilen Göztepe-Altay derbisinin detaylarına TRT Haber ulaştı. Sırt çantasında gizlice stada sokulup taraftarlara dağıtılan patlayıcı niteliğindeki fişekler görüntülendi. Olaylı derbiye ilişkin son detaylar @trthaber’de.https://t.co/ztIdro7o1v pic.twitter.com/5XPUtHLaop — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2022

Ambulans şoförünün ifadesi ortaya çıktı

A.G, maçtan 1 gün önce buluştuğu taraftar grubunun, stada işaret fişeklerini götürmeye karar verdiğini, bunun içinde kendisini görevlendirdiklerini söyledi.

4 şüpheli, fişekleri Kemeraltı'ndan aldıktan sonra çanta içerisinde ambulans şoförüne teslim etti. O da planladıkları gibi ambulansın aranmamasından yararlanarak fişekleri içeri aldı.

Ambulans şoförü ifadesinde, "Bana gelip teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım, misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı. Onu kimin aldığını bilmiyorum" dedi.

İçeride bir taraftar çantayı alarak fişekleri taraftarlara dağıttı.

Gözaltındaki ambulans şoförünün 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu, sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı da belirlendi.

Soruşturma devam ediyor

İzmir'de Göztepe- Altay derbisinin tatil edilmesine yol açan olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Maç sırasında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı. Zanlının yaralamak için kullandığı köşe direği de 'silah' olarak nitelendirildi.

Maç sonrası İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şüpheliler arasında stadyuma işaret fişeklerini soktuğu kameralarla belirlenen ambulans şoförleri de bulunuyor.

Şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma da başlatıldı.