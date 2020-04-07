Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de COVID-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Koronavirüs teşhisi konulan 32 yaşındaki Pınar Ekiz, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Tedavisi başarıyla sonuçlanan Ekiz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
Ekiz, hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Etiketler: taburcu oldu koronavirüs hastaSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 17:43
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