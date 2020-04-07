Kocaeli'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 4 yurt, koronavirüsü hafif semptomlarla geçirenlerin konaklaması böylece hastanelerdeki yükün hafifletilmesi amacıyla devlet hastanelerinin kontrolüne verildi.

Kocaeli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte özellikle ev izolasyonuna tabi tutulan vatandaşlar bundan böyle evlerden değil, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı ve devlet hastanelerine tahsis edilmiş yurtlarda misafir edilecek.

Böylece ev karantinasına gerek kalmayacak, aile fertlerinin riski azaltılacak.

İzmit, Körfez ve Gebze bölgesindeki yurtlar dezenfekte edildi, hazırlıklar tamamlandı. 1000 kişilik alt yapı oluşturuldu.

Hastaların durumu, yurtlarda görevlendirilecek sağlık ekiplerince takip edilecek.

Haber: Halit Yılmaz