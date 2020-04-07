Vali Yerlikaya, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat gecenizi tebrik ediyor, nice kandillere, sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabb'imden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Berat Gecenizi tebrik ediyor,

Nice kandillere,

sağlık ve huzurla

hep birlikte,

kavuşmayı Rabbimden niyaz ediyorum.#BeratKandili pic.twitter.com/wCuhxqIqNR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 7, 2020