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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Berat Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların Berat Kandili'ni kutladı.
Vali Yerlikaya, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat gecenizi tebrik ediyor, nice kandillere, sağlık ve huzurla hep birlikte, kavuşmayı Rabb'imden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Berat Gecenizi tebrik ediyor,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 7, 2020
Nice kandillere,
sağlık ve huzurla
hep birlikte,
kavuşmayı Rabbimden niyaz ediyorum.#BeratKandili pic.twitter.com/wCuhxqIqNR
Etiketler: vali kutlama koronavirüs Berat KandilSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 17:41
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