Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de 12 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli’de FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyelerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon sonucunda 12 üye ekipler tarafından yakalandı.
Karakola götürülen üyeler, yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Denizli FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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