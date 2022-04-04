Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çarpışan araçlar su kanalına düştü
[Fotoğraf: DHA]
Antalya Kepez'de seyreden kamyonet ile otomobil çarpıştı. Araçlar su kanalına düştü. Kamyonet sürücüsü hafif yaralandı.
Mustafa Demir'in kullandığı kamyonet ile Sümeyra Aydın yönetimindeki otomobil, Kepez ilçesindeki Şehit Musa Özkan Caddesi'nde çarpıştı.
Kontrolden çıkan kamyonet ile otomobil, su kanalına düştü.
Kanal içinde kalan otomobil sürücüsü Sümeyra Aydın ile kamyonet sürücüsü Mustafa Demir, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Yaralanan Mustafa Demir, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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