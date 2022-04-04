Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'ndan Ümraniye istikametine doğru seyreden kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen nedenle açıldı.

Sürücü durumu fark etmeyince, dorse viyadüğe çarptı ve asılı kaldı. Kamyon ise bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Olay yerine gelen ekipler, dorseyi vinçle kaldırdı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.