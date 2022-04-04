Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken açılan dorse çarptığı viyadükte asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beykoz'da seyreden kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen nedenle açıldı ve çarptığı viyadükte asılı kaldı.
Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'ndan Ümraniye istikametine doğru seyreden kamyonun dorsesi, henüz bilinmeyen nedenle açıldı.
Sürücü durumu fark etmeyince, dorse viyadüğe çarptı ve asılı kaldı. Kamyon ise bir süre ilerledikten sonra durabildi.
Olay yerine gelen ekipler, dorseyi vinçle kaldırdı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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