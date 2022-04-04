Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA,İHA
İETT otobüsü 4 araca çarptı
İstanbul Beyoğlu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobil ile park halindeki 3 araca çaptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'nda saat 12.00 sıralarında Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobil ve park halindeki 3 araca çaptı.
Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsü ve çarptığı araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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